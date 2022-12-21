В Киеве рассчитывают на американские «умные бомбы» для поражения укрепрайонов и живой силы

21.12.2022  18:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Оснащение украинской авиации американскими «умными бомбами» может решить для ВСУ проблему численного преимущества личного состава ВС РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оснащение украинской авиации американскими «умными бомбами» может решить для ВСУ проблему численного преимущества личного...

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Ведущий задал тему визита в США Владимира Зеленского, который очевидно будет просить очередные поставки вооружений.

«Последнее время у нас очень активно обсуждают возможность поставок нам «умных бомб» (управляемая или корректируемая авиабомба – ред.), точнее, хвостовиков к американским бомбам. Там сейчас оценивается приблизительная масса боевой части до 200 кг. Это те, которые можно присоединить к Су-24, Су-25. Насколько это может улучшить наши позиции?», – спросил радиоведущий.

«Абсолютно может улучшить. Это так называемые высокоточные «умные бомбы». То есть, речь идет о системе точечного нанесения огневого поражения. Учитывая дальность поражения – это, кажется, до двадцати пяти километров, 15 миль, это серьезное вооружение, которое как раз и даст возможность минимизировать численное преимущество у страны-оккупанта в личном составе.

Плюс те оборонные сооружения, которые сейчас в авральном режиме строятся в районе Мелитополя, Сватова, Кременной, они все окажутся, как минимум, неэффективными после применения этих высокоточных видов вооружения», – мечтает Снегирев.

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