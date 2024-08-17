В Киеве рассчитывают выбить с Запада деньги на «администрирование хаоса» в России

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Захват части Курской области даст Украине возможность разрушить энергосистему России.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Альфа Медиа» заявил политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что ключевым для Украины является отключить от генерации Курской АЭС. Не надо ее захватывать. Это будет косплей того, что делаю русские. А то, чтоб она не работала, нам нужно. Русские должны войти с энергодефицитом в зиму. Зимы у них точно холодные, у нас – возможно холодные. И долбать-долбать дронами. В идеале Москва должна мерзнуть», – сказал Завгородний.

Он уверен, что под такой план, Киеву удастся выбить дополнительное финансирование на Западе.

«Нам интересен хаос в России постоянный. Потому что тогда Запад будет вынужден давать нам деньги для администрации этого. Оружием заливать, в НАТО принимать. Давайте деньги и новую промышленность стройте. Тогда мы нужны. Кстати, вместе с британцами», – сказал Загородний.