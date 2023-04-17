В Киеве расшифровали главный посыл американских утечек. И приуныли

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Украинские эксперты из числа «адекватников» узрели в сливе «документов Пентагона» отнюдь не дезу для российского военно-политического руководства, а кое-что более значимое – четкий сигнал режиму Зеленского, что надо сворачивать лавочку военного противостояния с Россией, перейти к переговорам и быть готовым к определённым территориальным и политическим потерям. В противном случае, Запад может помочь Зе-хунте обрести толику здравомыслия.

Главный вывод, который делают эксперты, внимательно изучая «совершенно секретные документы» – это не инсайд, а достаточно очевидный контролируемый слив «вашингтонских предупреждений» американскими спецслужбами.

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Одной из главных задач слива, предположительно, является удар по Трампу, но не просто, а в пакете с другими «многоходовочками», вроде посыла нужных месседжей Зеленскому, полуофициально, ибо некоторых посылов американские кураторы официально озвучивать не могут, а неофициальные – медноголовые обитатели Банковой тупо – не понимают или игнорируют.

По пунктам.

– Ефрейтором ВВС Нацгвардии США Джеком Тешейрой спецслужбы играли в темную – любимый приемчик тайных организаций «рыцарей плаща и кинжала».

– Ефрейтор Тейшейра выбран неслучайно: белый, гетеросексуал, католик, консерватор, противник эскалации войны на Украине, выступает за право повсеместного ношения огнестрельного оружия в США, – словом, образцово-показательный трампист. Манипулятивное применение демократами квантора всеобщности: один трампист, нанёсший удар по национальной безопасности США – значит, врагами Америки являются все сторонника Трампа. В принципе, Белый дом под контролем демократов с начала правления Байдена чётко придерживается этой «линии партии».

– В документах невозможно нащупать какую-либо чувствительную утечку, способную навредить США. Подавляющая часть представленных в них материалов относится либо к разряду «всегда Ваш Капитан Очевидность», либо к совсем уже одиозным «источникам информации», вроде сбежавшей из Крыма сущеглупой кликуши Лизки Богуцкой, топившей за Саакашвили, а ныне двумя ногами вступившей в ряды «слуг народа».

– Самое существенное в сливе – сам факт слива от «химически чистого трамписта». И даже то, что кажется на первый взгляд опасным и токсичным, на самом деле выгодно «Вашингтонскому обкому».

Пример: «незаконная» прослушка президента Южной Кореи. На первый взгляд – зашквар, фу..ля, офоршмачили союзника, однако на деле даже уличные собаки в курсе, что спецслужбы США ведут прослушку всех союзников, и Корея здесь не исключение. Более того, Корея находится не в той ситуации, чтобы возмущаться и требовать от Вашингтона немедленно прекратить шпионить за её руководством.

Это всего лишь очередной сигнал лидерам стран, входящим в орбиту США: не думайте играть в «самостийность», мы вас слушаем, мы вас держим за «фаберже», и если хотите жить в комфорте и на свободе, а не как один из бывших генералов военной хунты, ставший президентом Южной Кореи – в тюряжке – следуйте, куда мы вам укажем.

Информация в «документах» очень разношёрстая, подготовленная не в каком-то одном ведомстве или подразделении. За ними чувствуется коллективное творчество, что также говорит в пользу искусственного характера утечки. В общем-то, авторы компиляции этого особо и не маскировали.

В той части утечки, что касается украинского «контрнаступа», нет ничего мало-мальски значительного: «секретные документы» полностью соответствуют мейнстриму «аналитики» западной прессы последних двух месяцев: наступать будет тяжело, достижение целей – не гарантировано, лучше перейти к политическим соглашениям, необходим мирный план и тыды, и тыпы. А это чёткие сигналы для Банковой, и только для Банковой.

Наиболее серьёзный сигнал для Банковой – возможность ликвидации Зеленского. Спецслужбы США дают понять, что данная мера – часть портфеля решений по Украине. Чётко, не грубо, sapienti sat.

Наконец, ещё один намек привязан непосредственно к судьбе Зеленского: Китай перейдёт к поставкам тяжёлых вооружений, если Банковая продолжит терроризировать «общепризнанную» территорию РФ или совершит теракт против кого-то из руководства России. Типа того, что в «обкоме» наконец-то признали значимость и неприкосновенность «красных линий», поскольку США, оценив угрозы, после атаки авиабазы стратегов-ракетоносцев в Энгельсе, теракт на Крымском мосту, убийство Дугиной и Татарского, пришли к выводу, что Зеленский и его камарилья слетели с катушек и сделают всё, чтобы втянуть Запад в прямое военное столкновение с Россией.

В остальном, Вашингтон и Брюссель продолжат ещё какое-то время подкармливать киевский режим, пока он не утратил управляемость и потенциал к ослаблению российской государственности.