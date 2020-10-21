В Киеве рассказали, что советская власть «гибридно» недоговаривала о Чиполлино

21.10.2020, Киев, Игорь Петров

В Киеве прошла презентация украинского перевода сказки «Приключения Чиполлино».

Новый перевод украинскими СМИ преподносится как «лишенный устаревших идеологических исправлений», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предполагается, что советский перевод был выполнен неточно и какие-то смыслы были якобы искажены из идеологических соображений.

«Мне интересно, что советская власть скрывала» – сказала одна из присутствовавших журналисток.

Переводчик Тарас Лазер пояснил, что в оригинале нет фразы Лимона «вы начали меньше дышать с тех пор, как мы ввели налог на воздух», есть только про налог на воздух. «Российская пропаганда, она очень сильная на всех уровнях, начиная от детской литературы и заканчивая кибератаками», – прокомментировал он это.

Кроме того, в оригинале в заключительной части текста говорится о революции, но в советском переводе слова «революция» нет.

«Оно где-то там пару раз есть, но не в названии глав и не в начале. А у Родари оно везде, сплошь», – пояснил Лазер.

То есть, на самом деле Родари переборщил с пропагандой и использовал слово «революция» слишком часто, а перевод улучшил качество текста – «революция» стала менее навязчивой. То же касается и «меньше дышать» – очевидно, что переводчик попытался добавить сатиры в текст и у него получилось придумать запоминающуюся фразу.

Еще одно отличие – в переводе изменены названия некоторых овощей, например, Тыква на самом деле Цукини, а Виноградинка – Изюминка.

Ничего больше советская власть не «скрывала» от читателей сказки.