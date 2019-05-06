В Киеве рассказали, к чему приведёт лишение жителей ЛДНР украинского гражданства

06.05.2019, Киев, Игорь Петров

Вместе с гражданами ЛДНР украинского гражданства надо лишить жителей других регионов, которые получили паспорта Венгрии, Польши и Румынии, а также половину парламента.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, комментируя инициативы замминистра по «временно оккупированным территориям» Юрия Гримчака и нардепа Игоря Лапина о лишении украинского гражданства тех, кто будет получать российские паспорта на неконтролируемых Киевом территориях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Землянский уверен, что подобная инициатива не заставит жителей Донбасса отказаться от получения российского гражданства, а лишь сильнее укрепит их в желании навсегда забыть об Украине.

«Мне интересно – вот эти инициативы о лишении гражданства, они как, будет иметь характер всеукраиснкий? Меня интересует, например, судьба жителей Закарпатья получивших венгерские паспорта. Или жителей Львовской области, получивших польские паспорта. Или тех, кто получил румынские паспорта, израильские паспорта. А половина парламента с двойным гражданством – с ними как быть?

Вопросы такие возникают раз у нас депутаты такие инициативные. Давайте сразу понимать, что это касается не только жителей неподконтрольных территорий.

Говорят: ну мы же хотим реинтегрировать назад людей. И под этими благими лозунгами принимаются решения, которые еще больше отталкивают. Последние 4 года это ярко продемонстрировали – от всевозможных блокад до последней инициативы Лапина о лишении гражданства», – заключил украинский эксперт.