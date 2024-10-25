В Киеве рассказали, как 170 тысяч дезертиров обогатят Зе-чиновников

Украинское руководство закрыло границы с одной-единственной целью – собирать взятки с потенциальных «уклонистов».

Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 170 тысяч СЗЧ [самовольного оставления части]. Так зачем тогда закрывать границу? Я дам вам ответ. Коррупция. Ключ от границы у коррупционера под подушкой. Выезд – за бабки. Сейчас цены взлетели до 20 тысяч», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что правоохранители никак на это не реагируют, потому что сами занимаются воровством.

«А правоохранительная система занимается какими-то фейковыми абсолютно вещами. Вот, маленький пример. Начальник полиции в Житомирской области господин Трачук выписал квартиру своей супруге, сам себе. На морду лица – преступление, конфликт интересов и личное обогащение.

Не полицейскому, которого ранили на фронте, а самому себе, красавчику, взял и выписал квартиру. Супруга даже в декларацию внесла. То есть это всё вот можно, оказывается», – добавил нацист.