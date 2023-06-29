В Киеве рассказали, как бандеровцы зарабатывают на нацификации страны

Массовое переименование географических названий на Украине скрывает за собой крупные коррупционные схемы по разворовыванию бюджета.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста рассказал киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое переименование географического названия, улицы, населённого пункта и так далее, объединение или создание новых административных единиц, и прочее – это серьёзнейшее коррупционное действие. Сопряжённое именно с коррупционной составляющей.

Вы понимаете, сколько средств необходимо направить на исправление справочной литературы, на таблички, карты, печати – всё, что требует дополнительных средств из бюджета?», – сказал политолог.