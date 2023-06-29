В Киеве рассказали, как бандеровцы зарабатывают на нацификации страны

Вадим Москаленко .  
29.06.2023 23:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Массовое переименование географических названий на Украине скрывает за собой крупные коррупционные схемы по разворовыванию бюджета.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста рассказал киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовое переименование географических названий на Украине скрывает за собой крупные коррупционные схемы по разворовыванию...

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«Любое переименование географического названия, улицы, населённого пункта и так далее, объединение или создание новых административных единиц, и прочее – это серьёзнейшее коррупционное действие. Сопряжённое именно с коррупционной составляющей.

Вы понимаете, сколько средств необходимо направить на исправление справочной литературы, на таблички, карты, печати – всё, что требует дополнительных средств из бюджета?», – сказал политолог.

Бондаренко подчеркнул, что инициаторы таких переименований являются мародёрами, заслуживающими только смертной казни.

«На самом деле – это серьёзнейшее коррупционное действие в условиях войны. И если бы у нас было другое время и не было обязательств перед Советом Европы, то некоторых инициаторов таких переименований надо просто ставить к стенке как мародёров», – добавил он.

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