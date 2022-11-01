В Киеве рассказали, как Эрдоган помог Украине в зерновой сделке

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Новости Украины

Русские планировали блокировать движение судов с украинских зерном ещё задолго да атаки на Севастополь 29 октября.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий на гранты Запада активность в Черном море, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не буду говорить, какими путями нам попала аналитическая записка о выходе России из «зерновой сделки», она написана после 29 октября, то есть после атаки на военно-морскую базу в оккупированном Севастополе», – утверждает Клименко.

«Блокировка поставок зерна в ЕС на первом, до 19 ноября, когда заканчивается 120 дней с момента подписания под зерновой инициативой, и последующих возможных этапах вывоза украинского урожая чувствительнейше раскрутит инфляцию в Европе и особенно в Британии. В октябре почти все виды макаронных изделий в Британии подорожали на 35-60%. 27% населения покупает продукты в кредит, хлеб социально чувствительный. Ограничение поставок украинского зерна не менее, чем на 15% добавит кумулятивный эффект росту цен на 5-7%, что в совокупности с взлётом тарифов на тепло выведет общую инфляцию в ноябре-декабре на уровень 13-15%. А далее экстраполяция этих оценок на ЕС – Франция-Германия-Италия даёт ускорение роста ценового индекса в зоне 11-18%». Это приведёт к росту индекса социальной напряжённости, который, по расчётам российских аналитиков, как результат совокупного роста потребительских цен и базы инфляции выходит на уровень «зоны значительных осложнений ближе к верхней границе, за которой следует кризис с массовой социальной непокорностью, ослаблением государственных институтов». А энергия социальных процессов «неминуема будет кабализирована в виде давления на властные структуры с требованием пересмотреть политику относительно СВО и России в целом», – процитировал якобы имеющийся в его распоряжении документ.

Исходя из вышесказанного, он назвал очевидными две цели, ради которых было приостановлено пребывание РФ в «зерновой инициативе».

«Первая: Россия хочет, чтобы с ней хотя бы о чём-то начали разговаривать или вести переговоры, о чём угодно. Цель этих переговоров – прекращение огня в Херсонской области. Там, где у них катастрофическая военная ситуация, там, где они стоят на пороге поражения. Вторая – понятная – по аналогии с нефтью, очередной скачок мировых цен на хлеб. Они считают, что тогда экспорт хлеба, который проводят они, даст им больше денег. То есть ничего, только бизнес», – подчеркнул Клименко.

В связи с этим ведущая конференции пришла к выводу, что приостановка участия России в зерновой сделке – лишь часть давно разработанного плана, не имеющего ничего общего с атакой на Севастополь.

В то же время украинский грантоед с особым удовольствием подчеркнул, что гружённые суда из южных портов последовали своим курсом, не в первую очередь, благодаря позиции Турции.

«В 7:54 суда (из Черноморского, Южного и Одесского портов – ред.) получили радиограмму, что международный гуманитарный коридор закрыт для транзита Российской Федерацией, ваш проход в опасности, немедленно выйти из международного гуманитарного коридора. Это уведомление было от JCC – это Совместный координационный центр. Через полчаса секретариат СКЦ прислал радиограмму о том, что предыдущее сообщение не было согласованно СКЦ, который одобрил ваш транзит, власти РФ оповещена о запланированном вами плавании. РФ в рамках черноморской зерновой инициативы взяла на себя следующие обязательства: «стороны не будут совершать никаких нападений ни на какие торговые суда и прочие, привлечённые к этой инициативе. За иной информацией обращайтесь на иной, чем в предыдущей радиограмме мэйл, руководствуйтесь информацией только из этого мэйла». Ещё через полчаса в 9:07 капитаны получили следующую радиограмму: «Внимание, международный гуманитарный коридор закрыт Российской Федерацией, ваш проход в опасности, немедленно выйти из коридора», и подпись СКЦ РФ. На это СКЦ отреагировал очень корректно, но между строк можно всё прочитать. Я уверен, что всё это связано с позицией президента Турции, который приблизительно в это время, выступая на одной из конференций по другим вопросам в Стамбуле дипломатично заявил, что несмотря на позицию РФ, «которую мы можем понимать», Турция будет продолжать «зерновую инициативу», потому что глобальный интерес, люди, голод, и всё такое, всё что он всегда говорил. И в результате 12 суден [последовали курсом]», – сказал Клименко.