В Киеве рассказали, как «галицкие патриоты» зарабатывают на крови сограждан
Несмотря на войну против России, украинские чиновники под предлогом бесполезных проектов, вроде «восстановления стадионов», нагло воруют сотни миллионов гривен.
Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вышли в ту ситуацию, когда за иллюзии, промедление и самообман – цена может быть настолько высока, что промедление смерти подобно. Общество должно, наконец, начать избавляться от каннибалов и каннибализма во всех его проявлениях.
А проявлений очень и очень много, каннибалы бывают самые разнообразные – от прямолинейных и наглых, до очень хитрых, интеллигентных и даже интеллектуальных», – возмутился Романенко.
В качестве примера он пожаловался, что по всей Украине чиновники отстраивают стадионы на сотни миллионов гривен – это в тот момент, когда страна ведёт войну.
«Например, мэр Новояворовска, есть такой городок на Западной Украине, начал реконструкцию стадиона на 91 миллион гривен. Этот как у нас на Волыни на 150 миллионов они тоже решили забалабенить стадион. И мэр сказал, что этот стадион они делают для того, чтобы, когда воины вернутся назад, чтобы им было, где тренироваться.
Естественно, начался хайп, все его [мэра] обосрали, насовали очень быстро. Я тоже включился и написал, что галицкий патриот ничем не отличается от бывшего регионала – бабло на крови пилят», – резюмировал политолог.
Спасибо!
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