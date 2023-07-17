В Киеве рассказали, как «галицкие патриоты» зарабатывают на крови сограждан

Вадим Москаленко .  
17.07.2023 20:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Несмотря на войну против России, украинские чиновники под предлогом бесполезных проектов, вроде «восстановления стадионов», нагло воруют сотни миллионов гривен.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну против России, украинские чиновники под предлогом бесполезных проектов, вроде «восстановления стадионов»,...

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«Мы вышли в ту ситуацию, когда за иллюзии, промедление и самообман – цена может быть настолько высока, что промедление смерти подобно. Общество должно, наконец, начать избавляться от каннибалов и каннибализма во всех его проявлениях.

А проявлений очень и очень много, каннибалы бывают самые разнообразные – от прямолинейных и наглых, до очень хитрых, интеллигентных и даже интеллектуальных», – возмутился Романенко.

В качестве примера он пожаловался, что по всей Украине чиновники отстраивают стадионы на сотни миллионов гривен – это в тот момент, когда страна ведёт войну.

«Например, мэр Новояворовска, есть такой городок на Западной Украине, начал реконструкцию стадиона на 91 миллион гривен. Этот как у нас на Волыни на 150 миллионов они тоже решили забалабенить стадион. И мэр сказал, что этот стадион они делают для того, чтобы, когда воины вернутся назад, чтобы им было, где тренироваться.

Естественно, начался хайп, все его [мэра] обосрали, насовали очень быстро. Я тоже включился и написал, что галицкий патриот ничем не отличается от бывшего регионала – бабло на крови пилят», – резюмировал политолог.

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