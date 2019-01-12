В Киеве рассказали, как Казахстан помогает ЛДНР обходить торговую блокаду

12.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские продукты доставляются на территорию республик Донбасса транзитом через Россию, для обеспечения работы маршрута используются фиктивные договоры с фирмами Казахстана.

Об этом в эфире канала «UATV» рассказал заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Питаются нормально, никто с голода не умирает. Украинских продуктов питания там достаточно. Попадают они туда не через линию разграничения, а по различным схемам.

Одна из самых распространенных – это так называемый прерванный транзит, когда украинский производитель заключает контракт, например, с Казахстаном на поставку каких-либо продуктов питания, машина заходит на территорию России, а потом контрагент в Казахстане объявляет о том, что он отказывается выполнять свои контрактные обязательства.

Получается, что машина зависает на территории России. Пользуясь этим, владельцы этих грузов доставляют их на территорию оккупированного Донбасса, а фиксируют сбыт на территории России», – утверждает украинский чиновник.