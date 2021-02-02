В Киеве рассказали, как «холуй Зеленский» опозорился на весь мир

02.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В интервью американскому изданию президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою полную беспомощность и зависимость от Вашингтона.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Заслуживает внимание недавнее интервью Зеленского американцам, потому что он раскрывается в мелочах, в своём театральном позёрстве, боязни, желании прислуживать, своей явной несамостоятельности.

А потом он удивляется: «Что-то на нормандскую встречу никто не едет». Никто не хочет с ним встречается, потому что нет никаких результатов. «Ой, что-то с днём рождения никто не поздравляет», точнее поздравляют, но крайне малое число людей, которых можно назвать национальными лидерами, буквально единицы.

«Ой, не пригласили на инаугурацию президента США», и он смотрел по телевизору и ещё пост об этом написал, всё это так убого и дёшево. «Ой, не получается с вакцинами решить», и он об этом говорит в интервью, что на Украину будут поставлять вакцину последними», – сказал он.

Также экономист отметил, что с Владимиром Зеленским уже не хочет общаться никто из крупных мировых лидеров, ведь всему миру давно стало понятно, что украинский президент – марионетка США.

«Ты два года возглавляешь страну, ты возглавляешь украинское внешнеполитическое движение, ты и никто другой, именно за тобой закреплена эта функция, поэтому это твои дела и твои ошибки.

Объясняется всё это просто – с холуем никто не хочет общаться, что ему скажут, то он и сделает. Зачем разговаривать со слугой, когда можно разговаривать с хозяином, поэтому не приглашают, поэтому не поздравляют, поэтому не собираются ничего поставлять, поэтому не интересен», – заключил Гольдарб.