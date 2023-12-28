В Киеве рассказали, как можно обойти «юридически никчёмный» закон о мобилизации

Предлагаемый украинским правительством закон о тотальной мобилизации посредством электронных площадок типа «Дии» юридически никчёмный – и даёт народу много вариантов избежать призыва.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил гендиректор спонсируемой на западные гранты организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Извините, но вы просто нарушаете Конституцию. Нет в действующем законодательстве нормы о том, что гражданин обязан иметь мобильный телефон или электронную почту. Вы не можете заставить его иметь электронную почту.

И вопрос не в деталях, не в том, что кто-то хочет обойти этот законопроект. А в том, что вы регистрируете очень серьёзный законопроект, регулирующий взаимоотношения общества и государства, и одновременно вы закладываете механизмы, как можно обойти этот закон», – сказал Кошель.