В Киеве рассказали, как можно обойти «юридически никчёмный» закон о мобилизации
Предлагаемый украинским правительством закон о тотальной мобилизации посредством электронных площадок типа «Дии» юридически никчёмный – и даёт народу много вариантов избежать призыва.
Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил гендиректор спонсируемой на западные гранты организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Извините, но вы просто нарушаете Конституцию. Нет в действующем законодательстве нормы о том, что гражданин обязан иметь мобильный телефон или электронную почту. Вы не можете заставить его иметь электронную почту.
И вопрос не в деталях, не в том, что кто-то хочет обойти этот законопроект. А в том, что вы регистрируете очень серьёзный законопроект, регулирующий взаимоотношения общества и государства, и одновременно вы закладываете механизмы, как можно обойти этот закон», – сказал Кошель.
Он подчеркнул, что как только электронные площадки начнут использоваться для набора призывников, в новом законе обнаружится множество «дыр».
«Если завтра мужчины начнут массово отказываться от украинского гражданства, говорить, что разбили свой телефон или не имеют электронной почты. Если начнутся эти плохие, очень неприятные игры, то это реакция на плохой проект законодательного акта.
А у нас – вместо того, чтобы обговаривать эти электронные механизмы, у нас публичные перепалки между министром обороны и вице-премьером», – добавил эксперт.
Спасибо!
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