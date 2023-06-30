В Киеве рассказали, как Польша стремительно развивается за счёт вымирающей Украины

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Польша создала специальные экономические зоны для бизнеса, которые позволяют с огромным успехом перевозить на свою территорию украинское производство и рабочую силу.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко рассказал предприниматель Денис Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Долинский рассказал, что лучшие экономические зоны для бизнеса в Польше граничат с Украиной, это 20-40 километров с Украиной.

«Там есть специальные парки, где вы можете построить свой завод. Например, нашей компании заняло один день открыть компанию в Польше. На следующий день мы открыли счета. Мы не видели налоговиков, чиновников, мы практически всё сделали онлайн. И нам никто не рассказывал, что нужно ходить по кабинетам, брать справки», – рассказал предприниматель.

На примере своего завода он сообщил, что условия там крайне выгодные – не в пример коррумпированной Украине.

«Самое интересное – участок земли в такой зоне идёт уже со всеми коммуникациями. Мне не нужно никому заносить десять миллионов евро, чтобы мне через два года дали доступ к электричеству. Здесь к каждому участку подводят воду, свет, и тепло если нужно. Дальше – к вам проводят дороги, недалеко есть жд ветка. И получив налоговые льготы на пятнадцать лет, доплаты за созданные рабочие места, вы имеете уже для бизнеса идеальную точку входа», – добавил Долинский.

Бизнесмен пожаловался, что таким образом Польша выкачивает украинские ресурсы и развивается за счёт восточного соседа.

«Украинцы в Польшу привезли уже больше пяти миллиардов собственных ресурсов, которые были вывезены с Украины и завезены в Польшу вместе с людьми, которые уже зарабатывают здесь деньги, повышая ВВП Польши, платят здесь налоги. На эти деньги Польша этот год будет очень сильно развиваться», – подытожил он.