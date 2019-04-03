В Киеве рассказали, как Порошенко победить во втором туре

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

У пока еще действующего президента Петра Порошенко есть три возможных способа обеспечить свою. победу над Владимиром Зеленским при стартовом двукратном отставании от него по голосам избирателей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страниске в соцсети популярный блогер и главред киевского интернет-издания капитал Вячеслав Чечило.

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“Как Порошенко победить во втором туре?

1. Тотальная мобилизация своего электората

2. Дезорганизация протестного электората

3. Фальсификации

С первым пунктом все понятно – тут годится все – от «путин нападет» до кровавых провокаций.

Со вторым тоже просто. Убедить противников Порошенко проголосовать за Порошенко невозможно. Но их легко убедить не голосовать за Зеленского. Если озадачить этой целью всех «ватных» блогеров и лидеров мнений, ангажировать Шария и всех остальных, договориться с олигархами и подключить телеканалы, то вполне реально очень сильно сбить явку в базовых для Зеленского регионах.

Сложнее всего с третьим пунктом – тяжело уговорить людей даже за деньги фальсифицировать выборы в пользу проигрывающего кандидата. Но, это решаемо за… очень большие деньги, и подключив где нужно лояльный криминал.

В общем, если они не пожлобятся и это все сделают, то… все равно проиграют. Слишком большой отрыв, слишком они всех достали. Но частично запустить подобный план они могут – в конце концов штабу Порошенко нужно же на чем-то три недели пилить бабло”, – пишет журналист.

Напомним, по подсчетам блогера Александра Семченко Зеленский набирает во втором туре примерно 12 миллионов голосов. В то же время Порошенко может рассчитывать во втором туре разве что на голоса представителя “Свободы” Руслана Кошулинского и часть избирателей Олега Ляшко.