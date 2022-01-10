В Киеве рассказали, как с украинских моряков дерут взятки в сотни долларов

10.01.2022  19:51 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Коррупция, Криминал, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украинские чиновники требуют у моряков взятку в 500 долларов, чтобы выдать им документы, подтверждающие стаж и квалификацию.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские чиновники требуют у моряков взятку в 500 долларов, чтобы выдать им документы, подтверждающие...

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«Формально государство дало возможность морякам не сдавать тесты по новой, а автоматом ты сдаёшь документы, и тебе приходит подтверждение квалификации. Но категория посредников никуда не делась.

Буквально несколько недель назад мой товарищ ходил в «МорРечСервис», ему нужно было подтверждение стажа. Только он начал подавать документы к нему подошёл такой седовласый упитанный дедушка и объяснил, что это будет стоить 500 долларов, и тебе засчитают твой стаж», – сказал он.

Кроме того, аналитик отметил, что коррупционеры купили активистов, которые боролись за права моряков.

«Раньше вокруг этой истории была группа активистов, которые говорили: «Всё плохо, везде коррупция». Они были абсолютно правы, но как только начинается бардак, эти прекрасные активисты получают помещение в «МорРечСервисе», и больше не видят ни посредников, ни коррупции.

Проблема даже не в том, что есть определённые чиновники, которых удовлетворяет имеющуюся ситуация, а что активисты, которые выступали за права моряков, сейчас спокойно интегрировались в эту схему», – заключил Мельник.

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