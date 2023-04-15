В Киеве рассказали, как США обманули Россию и ТВ-глашатаев дезой о «слабых ВСУ»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для дезинформации России ещё с середины 2021 года Западом осуществлялась специальная информационная операция в рамках которой в американских и европейских источниках был опубликован вал статей с критикой боеспособности ВСУ.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Они [западные аналитики] всегда нас недооценивали, потому что не понимали, насколько ВСУ стали лучше с 2014 года. Мне кажется, в 2021 году даже была какая-то большая информационная операция. Потому что внезапно, ещё до того информации о нападении, полезло большое количество статей, которые достаточно необъективно оценивали ситуацию с ВСУ», – отметил Загороднюк.

Экс-министр отметил, что в 2021 году многие западные аналитики разразились шквалом критики в отношении ВСУ, и это оказало свой эффект на начало СВО.

«Например, была статья в июне 2021 года, на одном из уважаемых аналитических центров, сорокастраничный отчёт, который просто разгромил ВСУ, писали, что что плохо. Сорок страниц негатива, огромное количество фактических ошибок. И она сделала своё эффект. И такие оценки были ещё до того, как в октябре стало известно о крупномасштабной подготовке (России к СВО – прим.)» – сказал экс-министр.