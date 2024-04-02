В Киеве рассказали, как Зе-чиновник Гайдай помогал русским оборонять Кременную

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 21:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Бывший гауляйтер Луганской области Сергей Гайдай своей болтовнёй на ТВ договорился до того, что планировавшая штурм Кременной бригада ВСУ была вынуждена с потерями отступать на занятые позиции.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший гауляйтер Луганской области Сергей Гайдай своей болтовнёй на ТВ договорился до того, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Луганская область фактически полностью оккупирована. Это клоун Гайдай мог её освобождать, по три раза Кременную освобождать, в то время, как она полностью контролировалась оккупантами, и рассказывать о том, как мы уже прорываемся к луганскому треугольнику Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Причём, человек должен был бы сидеть за подобный характер сообщений», – негодовал он.

«80-я аэромобильная бригада действительно подошла к Кременной, и была возможность взятия данного населённого пункта, если бы руководитель Луганской ОВА не начал кричать на всех эфирах о том, что город уже фактически под контролем. Но россияне услышали. Перекинули оперативные резервы – и большой привет. В итоге – потери личного состава, и мы откатились на ранее занятые позиции. И в итоге его назначают руководителем Мукачевской райадминистрации. Парадоксальная ситуация», – возмущался Снегирёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть