В Киеве рассказали, как Зе-чиновник Гайдай помогал русским оборонять Кременную
Бывший гауляйтер Луганской области Сергей Гайдай своей болтовнёй на ТВ договорился до того, что планировавшая штурм Кременной бригада ВСУ была вынуждена с потерями отступать на занятые позиции.
Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Луганская область фактически полностью оккупирована. Это клоун Гайдай мог её освобождать, по три раза Кременную освобождать, в то время, как она полностью контролировалась оккупантами, и рассказывать о том, как мы уже прорываемся к луганскому треугольнику Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Причём, человек должен был бы сидеть за подобный характер сообщений», – негодовал он.
«80-я аэромобильная бригада действительно подошла к Кременной, и была возможность взятия данного населённого пункта, если бы руководитель Луганской ОВА не начал кричать на всех эфирах о том, что город уже фактически под контролем. Но россияне услышали. Перекинули оперативные резервы – и большой привет. В итоге – потери личного состава, и мы откатились на ранее занятые позиции. И в итоге его назначают руководителем Мукачевской райадминистрации. Парадоксальная ситуация», – возмущался Снегирёв.
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