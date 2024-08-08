В Киеве рассказали, каким областям придётся хуже всего зимой

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В осенне-зимний период в большинстве украинских областей будут отключать электроэнергию по 20 часов, а в приграничных регионах может быть ещё хуже.

Об в эфире интернет-канала «Новости live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если погодные условия будут нормальными, не будет обстрелов, то за счёт существующей генерации мы сможем пройти практически без потерь этот отопительный сезон. На том, что у нас есть. Будут отключения, но 5-6 часов. Если будут обстрелы, и температура будет низкой, то отключения будут по 17-20 часов. А на приграничных территориях – Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская области, они могут серьёзно пострадать», – подчеркнул эксперт.

«Когда наступит этот осенне-зимний период, мы будем сидеть без света и тепла по 16-20 часов. И тогда каждый киевлянин и жители других городов, вспомнят: ой, а почему мы выбрали таких депутатов, которые не проголосовали за выделение денег на замену коммуникаций?», – добавил он.