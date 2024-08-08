В Киеве рассказали, каким областям придётся хуже всего зимой

Вадим Москаленко.  
08.08.2024 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1152
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В осенне-зимний период в большинстве украинских областей будут отключать электроэнергию по 20 часов, а в приграничных регионах может быть ещё хуже.

Об в эфире интернет-канала «Новости live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В осенне-зимний период в большинстве украинских областей будут отключать электроэнергию по 20 часов, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если погодные условия будут нормальными, не будет обстрелов, то за счёт существующей генерации мы сможем пройти практически без потерь этот отопительный сезон. На том, что у нас есть. Будут отключения, но 5-6 часов.

Если будут обстрелы, и температура будет низкой, то отключения будут по 17-20 часов. А на приграничных территориях – Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская области, они могут серьёзно пострадать», – подчеркнул эксперт.

«Когда наступит этот осенне-зимний период, мы будем сидеть без света и тепла по 16-20 часов. И тогда каждый киевлянин и жители других городов, вспомнят: ой, а почему мы выбрали таких депутатов, которые не проголосовали за выделение денег на замену коммуникаций?», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть