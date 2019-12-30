В Киеве рассказали, на что способен Зеленский, которого доедают порохоботы

30.12.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский может незаметно потерять реальную власть и он это чувствует.

Об этом в беседе на канале InterVizor заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Зеленского и сожрут, то тихо. Никто даже не заметит что его сожрали.

Будет как с Ющенко – он будет яркой фигурой, которая будет говорить, генерировать какие-то идеи, смыслы, образы – и ни на что не влиять. Его просто сделают «английской королевой», его никто лично трогать не будет.

Он слаб и недостаточно компетентен. Его команда – бывшие порохоботы, правительство – тоже.

Мне кажется, президент уже начал понимать, что его ведут к этому сценарию. Мне кажется, он подавлен, он страшно уставший и разочарованный – тем, что происходит вокруг него.

Единственное, чего могут не учесть эти игроки, что Зеленский – это. все же, не классический политик. И у него может лопнуть терпение.

Он может сказать «да идите вы все» и сложить полномочия», – резюмирует эксперт.