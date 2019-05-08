08.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

В Киеве рассказали о коварной подоплёке навязывания Украине антикоррупционного суда

Создание на Украине Высшего антикоррупционного суда позволит Госдепу США напрямую репрессировать неугодных украинских политиков, даже если будет потерян контроль над новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почти нигде в мире нет антикоррупционных судов. Что это означает? Что чиновники у нас опять в привилегированном положении, их будет честный суд судить, а всех других украинцев отреформированный нечестный? Ведь глупость.

Выстраивается еще одна вертикаль внешнего управления. Допустим, Зеленский не будет управляем из Вашингтона, что получается? В предыдущую каденцию Петра Порошенко с помощью всех грантоедов создано НАБУ, САП, теперь антикоррупционный суд.

Эффективность работы ноль, но когда будет антикоррупционный суд, у них получится вся управляемая вертикаль, то есть дела будут возбуждаться НАБУ, расследоваться Специальной антикоррупционной прокуратурой, и потом именем Госдепа США выносить приговор любому политику, которому не нравится установление внешнего управления со стороны Соединенных Штатов, потому что они сами расследуют и сами судят, это не будет суд именем Украины», – объяснил нардеп.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть