В Киеве рассказали о коварной подоплёке навязывания Украине антикоррупционного суда
Создание на Украине Высшего антикоррупционного суда позволит Госдепу США напрямую репрессировать неугодных украинских политиков, даже если будет потерян контроль над новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почти нигде в мире нет антикоррупционных судов. Что это означает? Что чиновники у нас опять в привилегированном положении, их будет честный суд судить, а всех других украинцев отреформированный нечестный? Ведь глупость.
Выстраивается еще одна вертикаль внешнего управления. Допустим, Зеленский не будет управляем из Вашингтона, что получается? В предыдущую каденцию Петра Порошенко с помощью всех грантоедов создано НАБУ, САП, теперь антикоррупционный суд.
Эффективность работы ноль, но когда будет антикоррупционный суд, у них получится вся управляемая вертикаль, то есть дела будут возбуждаться НАБУ, расследоваться Специальной антикоррупционной прокуратурой, и потом именем Госдепа США выносить приговор любому политику, которому не нравится установление внешнего управления со стороны Соединенных Штатов, потому что они сами расследуют и сами судят, это не будет суд именем Украины», – объяснил нардеп.
Спасибо!
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