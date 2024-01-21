В Киеве рассказали о планах «рефедерализации России»

Переманить на свою сторону русских нельзя, они как ненавидели, так и будут ненавидеть Украину, однако, чтобы расшатать ситуацию в РФ, необходимо переключить санкционное давление со всей страны на десяток тысяч потенциально коррумпированных представителей региональных элит.

Об этом на канале киевского пропагандиста Юрия Романенко заявил бывший замминистра информационной политики Украины, основатель существующей на западные гранты ОО «Институт постинформационного общества» Дмитрий Золотухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный наш выход – ориентироваться на вопросы рефедерализации России. Искать какие-то категории людей, обличённых каким-то благосостоянием или коррупционной рентой, только потому, что лишь такие люди воспринимают категорию будущего. Человек может говорить в категории будущего, если у него есть выбор: купить Мерседес или Бентли, ребёнка отправить учиться в Москву или за границу. Мне кажется, что эти люди там есть и в административном аппарате республик и регионов, и в неофициальном бизнесе, присоски к этой коррупционной ренте в каждом регионе, какие-то миниолигархи. У них есть очень серьёзный потенциал, если надавливать на них конкретно. Найти возможность, каким образом оказывать давление не на благосостояние России в целом – у нас и так, и так не получается, price cap показал свою неработоспособность», – сказал Золотухин.

Он посетовал, что Украина потеряла два года и вместо того, чтобы находить слабые точки в российской вертикали, объявили всех русских врагами. Что касается беглых российских либералов, то здесь, констатировал грантоед, у них и так всё нормально, они прекрасно себя чувствуют в США и Европе.

Также, по его словам, рассчитывать на население нет никакого смысла, ставку нужно делать на потенциально коррупционные элиты в регионах.

«Но те люди, которые продолжают нас ненавидеть, но могут помыслить о своём будущем, и находятся в регионах РФ, у этой аудитории есть потенциал. Вместо price cap-а нам нужно идентифицировать 10 тысяч ключевых людей в своих регионах. Достаточно 5-7 регионов, где есть соответствующие условия – однородный этнический состав, как Татарстан и Башкортостан, наличие в руководстве региона клановых отношений, олигархических кланов, которые сидят на коррупционной ренте и обеспечивают поддержку главы региона. Я хочу, чтобы внутри РФ возникали очаги напряжённости. Они не могут возникнуть по поводу активности каких-то народных масс. Народных масс там просто нет. Только элитные конфликты, которые не будут проявляться. Люди всё равно не смогут выступать против Кремля и ФСБ. Но какие-то приказы они смогут саботировать. Приказ о мобилизации, например», – объяснил бывший чиновник.

Данная схема, уверен Золотухин, имеет очень дальновидные планы, каким образом обезопасить себя от России и после окончания боевых действий, независимо от сценария.

Он сказал, что в абсолюте хотелось бы, чтобы на месте России образовался океан, однако если говорить о доступных идеалах, то хотелось бы, чтобы стало всё равно, кто является президентом РФ.

«В сенат избираются представители регионов. Если там будут сидеть люди, которые скажут: «Владимир Владимирович, мы этих украинцев душили бы и душили, ненавидим этих нацистов конченых. Но, понимаешь, у меня контракт по нефти со Швецией или труба строится, или у меня полупроводники тут собираются. Но если я сейчас дам это разрешение, у нас всё обвалится. Да, вы как-то вырулите, поделитесь бизнесами, которые отожмёте у западных компаний, но это же всё равно стресс. Для моего кармана, для людей, которые меня поддерживают». Таким образом, в сенате появятся люди, которые полностью верят в пропаганду РФ, что это плохой Запад везде насрал, выкрутил лампочки, но это люди, которые будут считать деньги своего будущего. И в этой формулировки, если война придёт к какому-то завершению, и эти трансформационные процессы будут, то тогда есть шанс, что нового наступления не будет», – заключил грантоед.