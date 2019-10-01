В Киеве рассказали о позе, в которой русские используют Украину

01.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Бойкот Украиной осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации – это не принципиальная позиция, а очередная глупость Киева, которой в очередной раз с удовольствием воспользовалась Россия.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак в Страсбурге началась осенняя сессия ПАСЕ, где нет украинской делегации как раз потому, что вернули российскую делегацию. По вашему мнению, правильные шаги?» – спросила эксперта ведущая.

«Я понимаю, почему они сделаны: это попытки избежать командой Зеленского критики праворадикального лагеря, из-за того, как они воспринимают возвращение российской делегации. Но я считаю, что это неправильно», – ответил Бортник.

«Поскольку Россия возвращается в ПАСЕ, сегодня российская делегация работает в рамках этой организации – агитирует, разговаривает, ведёт переговоры, а Украина при этом отсутствует. Мы фактически оставили поле боя. Или приведём другую аналогию: мы соревновались и продолжаем соревноваться с Россией за благосклонность европейской невесты, но на встречу, где у нас должен был быть поединок по этому поводу, мы просто не появились. Естественно, мы оставили её, и сейчас Россия активно обрабатывает делегатов ПАСЕ, достигая определённых своих целей», – заявил эксперт.

«Эта глухая позиция, которая в действительности не позиция, это – поза, которую постоянно используют русские, привела к тому, что мы даже сегодня облизнулись. Такое впечатление, что это Украину выкинули из ПАСЕ, а не Россию. Нашими же руками, нашей же глупостью», – добавил Бортник.