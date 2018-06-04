04.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве рассказали об экономической войне США и ЕС из-за «Северного потока»

Российский «Северный поток» необходим Германии для получения энергетической независимости от США, которые, в свою очередь, начали против Европы экономическую войну.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский общественный и политический деятель Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, для Германии чрезвычайно важно, чтобы был «Северный поток» и, я думаю, что он будет, несмотря на желание Соединенных Штатов вводить санкции против европейских компаний. С другой стороны, Германия хочет освободиться от влияния США. Она хочет уравновесить и быть независимой, не идет речь о том, что Россия может каким-то образом угрожать или влиять на Германию, речь идет о том, Европа и Германия, как локомотив Европы, хотят быть независимыми. Собственно говоря, поэтому уже происходит серьезная экономическая война, в частности, с введением пошлин на сталь и алюминий, которые ввели Соединенные Штаты», – отметил он.