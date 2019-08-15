В Киеве рассказали, почему Украина ведёт себя как баран на бойне

15.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина, отказавшись от федеративного устройства, обрекла себя на множество серьёзных проблем и в итоге – на развал.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы изначально у нас была федеративная страна, и каждая часть имела своё весомое мнение, то никакого НАТО и ЕС не было. Понимаете, почему этому так активно сопротивлялись? И у нас бы не было проблемы Донбасса. Потому что Донбасс не позволил бы себе каким-то истеричным молодым людям из Львова указывать и подавать в суд за то, что там используют русский язык.

До сих пор «патриоты» не верят, что проблема русского языка во многом способствовала отделению Крыма и Донбасса. Разрешить в Донбассе говорить на русском языке – это, как говорят, «Андрюхина идея». Со стороны послушать – это как плохая кинокомедия. Это как поздний Гайдай, который уже прошёл свой пик.

Федеративность нас бы в этом плане спасла. Что нас спасёт сегодня – я даже не знаю. Потому что народ озлоблен и во всём винит друг друга. Москалей как винили, так и винят, и забывают, что при москалях, в начале, мы нормально жили. Но поскольку первым президентам был дан пробный шар на разворовывание страны, это было через продажу флота, то все остальные покатились уже по инерции», – отметил Быстряков.

Также композитор рассказал, почему рассорившуюся с Москвой Украину не собираются принимать в Евросоюз.

«Все уже поняли, что у нас в обществе отсутствует общественное сознание, и мы не способны критически реагировать на эти все распродажи земельных участков, флота, крупных предприятий. Мы не можем выйти и сказать: «Нет», потому что нас петух не клюнул в задницу. Мы себе дома сидим, каждый кормит свою семью, у нас всё хорошо.

Мы во многом виноваты в том, что не стали обществом, которое можно с гордостью называть обществом, которое охотно примут в Европе. Там со страхом боятся. Они приняли Румынию и Болгарию, и у них это головняк. Потому что они приняли страны с советским менталитетом. Они им опустили уровень жизни, естественно, в Болгарии пенсия как у нас.

Я как-то слушал интервью одного из руководителей ЕС, он сказал: «Мы сейчас приняли Румынию и Болгарию, а не дай Бог ещё примем Украину – так вообще загнёмся», – добавил Быстряков.

По его мнению, корень проблемы лежит в пассивности украинского народа, живущего по принципу «моя хата с краю», что позволяет всевозможным авантюристам делать со страной всё, что заблагорассудится.

«Волнение «жёлтых жилетов» во Франции – это протест среднего класса против того, что они имеют такие же деньги, как и бездельники, которые сидят на социалке. У нас такого нет и близко. Поэтому нас можно грабить до потери сознания.

Понимаете, когда режут баранов, то они способствуют тому, чтобы их резали. Они вытягивают горло, чтобы удобнее было полоснуть. Это какое-то совершенно странное свойство, но бараны умеют так делать. Вот мы к этому и пришили», – резюмировал композитор.