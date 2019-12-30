30.12.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Киев, Мнение, Политика, Украина
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В Киеве рассказали про невероятное везение Зеленского

Предновогодним обменом с ЛДНР президент Украины Владимир Зеленский “убил сразу нескольких зайцев”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую оценку состоявшемуся обмену дал в своем блоге киевский политобозреватель, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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“Зеленский показал себя миротворцем внутри страны и договороспособным партнером извне. Избавился от заложников, которых набрал Порошенко, и с которыми были непонятно что делать. Похоронил гиблое дело по расстрелам на Майдане, любое
завершение которого несло для него значительные политические
риски. Ну и, как вишенка на торте, выставил сторонников Порошенко
неадекватными упоротыми идиотами, готовыми мариновать людей в
тюрьмах ради мусора в своих головах”, – перечисляет Чечило политические и рейтинговые плюсы, которые выжал из обмена украинский президент.

“А самое занятное то, что нет здесь никакого продуманного хитрого
плана – никто это все не планировал. Просто вот так «карта легла».
Зеленскому продолжает везти и он знает, что с этим везением делать”, – резюмирует эксперт.

При этом ранее Вячеслав Чечило подчеркивал, что проведенный обмен нельзя ставить в заслугу нынешнему президенту.

“Президент просто сделал то, что должен был сделать. Работа у него такая.
А вот Порошенко, который мог поменять людей еще несколько лет назад, но не делал этого по каким-то своим хитрорагульским причинам, – просто му**ак”, – резюмировал Вячеслав Чечило.

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