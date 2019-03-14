В Киеве рассказали, сколько украинцев осталось в стране

14.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Более 10 миллионов самых трудоспособных украинцев покинуло страну и развивает экономику других государств.

Об этом он заявил эфире телеканала «NewsOne» депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть методология, которая позволяет понять, какое количество людей находится в конкретное время на конкретной территории. Это так называемая методология по лимитам потребления хлеба. Так вот, посчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 миллионов. Теперь от ваших 42 миллионов отнимите эти 28, и вот вам «заробитчане», которые не едят хлеб на Украине, а платят за хлеб за границей, потому что им там надо кушать. Это мнение экспертов», – отметил депутат.

Однако украинский политолог Владимир Цыбулько не согласился со сказанным, объяснив неработоспособность советского метода тем, что украинцы якобы вместо хлеба едят фрукты.

«Традиция измерения хлеба советская. У нас люди сейчас едят гораздо меньше хлеба, заменяют его овощами и фруктами», – сказал Цибулько.

В свою очередь, одиозный автомайданщик Сергей Поярков порадовался массовому исходу украинцев, потому что это якобы должно привести к процветанию страны в будущем.

«Люди, которые поехали за границу – это капитал нашей нации. Как ирландцы, которые поехали за границу и вернулись. Когда люди едут за границу, определённая часть людей возвращается назад. И это капитал, потому что они возвращаются с мозгами, с опытом, особенно молодёжь! И когда они возвращаются, то строят абсолютно другую страну. И это очень здорово», – заявил пропагандист.

Киевский политтехнолог Дмитрий Раимов объяснил, почему миграция лишает Украину самых трудоспособных граждан – представителей среднего класса.

«Европейская наука говорит, что уезжают не бедные. Для того, чтобы африканский молодой человек или девушка покинула свою страну, вся семья скидывается для того, чтобы были деньги переплыть через море, сойти на берег, и какие-то копейки для того, чтобы найти первое жильё и пропитание. На Украине этого не изучают подробно и не обсуждают в эфирах, но история такая-же: из Украины уезжают не самые бедные, а те, у кого эта финансовая возможность есть.

В стране остаются три категории людей. Первое – это очень богатые, о которых в штатах говорят: «Мы 99% против 1% тех, у которых все деньги мира». Остаётся ещё очень маленький прослоек среднего класса, и бедные», – объяснил эксперт.