В Киеве рассказали, сколько Украине принес «налог на Google»
Госбюджет Украины получил от «налога на Google» 76 млн долларов. Самые большие суммы задекларировали Google, Apple, Facebook и Instagram.
Об этом сообзил в соцсети глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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«Вчера истек срок подачи деклараций по налогу на Google. Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по электронным сервисам, предоставляемым в Украине. Общая задекларированная сумма за второй квартал составляет 76 млн долларов», – сообщил Гетманцев.
По его словам, количество плательщиков – 53 крупных компаний.
Гетманцев сообщил, что среди тех, кто задекларировал самые большие суммы:
- play.google.com;
- apple.com;
- facebook.com,
- instagram.com
«Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов, армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных «экспертов» из соцсетей. Не пострадали и потребители Onlyfans.com — самого первого сервиса, который уплатил в бюджет более 600 тыс. долл.», – написал Гетманцев.
В мае сообщалось, что бюджет Украины получил первые поступления от налога Google – более 300 тыс. долларов от сайта OnlyFans.
Напомним, законопроект №4184, который в СМИ окрестили «налогом на Google» Верховная Рада приняла в июне прошлого года. Закон, в частности, обязывает работающих на Украине глобальных интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет. Введение этого налога привело к подорожанию цифровых услуг в стране, так как глобальные монополии просто переложили рост собственных издержек на плечи потребителей.
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