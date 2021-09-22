В Киеве расстреляли машину «кошелька» Зеленского. Почему все уверены в инсценировке

22.09.2021 13:08 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Пока Владимир Зеленский пребывает в США, готовясь выступать в ООН, в Киеве обстреляно авто ближайшего соратника президента Сергея Шефира, который считается «кошельком» главы государства. На машине насчитали около 10 попаданий. Сам Шефир не пострадал – ранен его водитель, он сейчас в реанимации.

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«Для непосвящённых поясняю: братья Шефиры и даже их жёны – это не просто давние друзья семьи Зе, это – кошелёк данной семьи. На Шефиров переписано немало имущества Зеленских. Представляете, какой простор для конспирологических теорий», – пишет политолог Владимир Корнилов.

Обстрел машины Шефира действительно вызвал многочисленные версии в Киеве. Журналист-расследователь Владимир Бойко считает, что помощник Зеленского поплатился за коррупцию.

«Я понимаю, что от себя гребут только курица или экскаватор. Но если Шефир и дальше будет набивать карманы такими темпами, то укокошат не только его, но и его шефа», – поедостерегает Бойко.

«Привыкайте к «Дикому Западу» в исполнении команды «слуг». Перестрелки, покушения и война всех против всех», – язвительно комментирует депутат Верховной рады Антон Поляков.

Интересно, что офис Владимира Зеленского оперативно выступил с заявлением, где обвинил в причастности к покушению неназванных олигархов.

Обслуживающий Зеленского политолог даёт установочный комментарий

Это позволило наблюдателям тут же говорить об инсценировке покушения – офис Зеленского сейчас «продавливает» через Верховную раду «закон об олигархах» – он подразумевает, что на лиц, которых признают олигархами, накладываются ограничения – нельзя участвовать в приватизации, владеть СМИ, финансировать партии и т.п. Теоретически, нормы действия этого закона можно подвести под кого угодно – любого конкурента Зеленского.

«Моментально выступил выступил Подоляк (советник Ермака) и связал покушение с «активной политикой Зеленского по деолигархизации». Дескать, олигархи мстят. Блестящий повод для принятия закона про олигархов. Все очень удачно сложилось. Аккурат накануне рассмотрения законопроекта подвернулся такой шикарный повод», – удивляется киевский журналист Александр Зубченко.

Украинские СМИ сравнивают покушение на Шефира с поджогом Рейхстага

«Офис президента Украины Владимира Зеленского уже, до и без всякого расследования уверен, что покушение на Сергея Шефира организовали олигархи. (На очереди – российский след). Так что теперь украинский парламент должен срочно принять антиолигархический закон, а спикер Дмитрий Разумков, затягивающий принятие этого акта, – уйти в отставку», – отмечает либеральный политолог Станислав Белковский.

«Одним словом, «покушение» больше смахивает на постановку и информационное накачивание слуг накануне голосования за «антиолигархический закон». Ничто так не стимулирует подталкивание к принятию решения, как атмосфера страха и паники за свою жизнь», – соглашается политолог Тарас Березовец, обслуживающий Петра Порошенко.