В Киеве растет пессимизм: Сокращение Западом помощи уже очевидно

Анатолий Лапин.  
16.10.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Украина, Финансы


Запад сокращает финансирование и военную поддержку Украины, что становится понятным даже на уровне жестов. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Золотарев считает, что таким образом Запад побуждает Украину пойти на переговоры с Россией.

Запад сокращает финансирование и военную поддержку Украины, что становится понятным даже на уровне жестов....

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«То, что явно кран помощи прикрывается, явно видим движение рук по часовой стрелке. Этот отложенный «Рамштайн», заявление о том, что Германия больше не может передавать тяжелую технику. Знаете, не обязательно говорить «Садитесь за стол переговоров». С учетом того, насколько у нас положились на помощь партнеров, всецело и полностью, рассчитывая на то, что это будет продолжаться почти бесконечно. То есть все подходит к финалу – не обязательно говорить: «Извольте идти на переговоры». На уровне жестов все совершенно очевидно», – заявил Золотарев.

Напомним, помимо того, что ФРГ отказалась передавать Украине в дальнейшем военную технику со складов бундесвера, накануне министр обороны Франции заявил, что его страна не сможет выделить обещанные три миллиарда евро финансовой поддержки до конца года.

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