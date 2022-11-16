В Киеве растут аппетиты: «Какие переговоры? Берем под огневой контроль Крымский мост»

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Новости Украины

Россия не в состоянии успешно воевать с Украиной, которая продолжает наращивать свои силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет киевский политтехнолог Сергей Гайдай.

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«Любой, кто намеренно или по недоразумению говорит о сегодняшних переговорах между Украиной и Россией, играет на стороне РФ. Потому что Россия проигрывает войну. Более того, сейчас у нее нет ресурсов вести успешные боевые действия, а Украина эти ресурсы наращивает. И на месте американских деятелей я бы говорил не о переговорах, а о резком увеличении потенциала Украины за счет предоставления вооружения», – требует Гайдай.

Он считает, что Украина «не должна идти ни на какие переговоры, она должна продолжать боевые операции».

«А переговоры с Россией возможны только тогда, когда РФ готова будет выполнить все условия, которые прежде всего включают освобождение украинских территорий в пределах границ 1991 года. Все остальное — капитуляция и подыгрывание агрессору. Сломить ее может только физическая ликвидация Путина. Ну, и наши победы А после этого условия должны следовать: демилитаризованная зона РФ не менее чем на 100 км вдоль границы, многолетние репарации и возмещение всех убытков, нанесенных этой войной Украине, вопросы выхода России из ООН и международный контроль за ядерным потенциалом», – убежден автор.

По его мнению, для ВСУ пришло время «наступательных операций»

«Думаю, что Россия уже сломлена, просто она будет отступать дорогой ценой как для своих солдат, так и, к сожалению, для украинских граждан. Потому сломить ее может только физическая ликвидация Путина. Ну, и наши победы. И, как мне кажется, следующая операция на сегодняшний момент — это выход наших войск к Бердянску — Мариуполю и взятие под огневой контроль Крымского моста. Тогда вся южная группировка врага окажется в ситуации, в которой она была на херсонском плацдарме. И это не последняя операция, потому что нам необходимо еще освобождать Донбасс», – констатировал Гайдай.