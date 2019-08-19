19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В Киеве разбираются, кто поставил на незаконную прослушку кабинет зама Луценко

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

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“Отмечу также, что в субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Сытнику”, – говорится в сообщении.

Как пояснила Сарган, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в этом случае должно быть разрешение от руководителя САП – заместителя генпрокурора, отметила Сарган.

“Вместе с тем, ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую “прослушку” не санкционировали”, – указала пресс-секретарь.

Она добавила, что по факту обнаружения несанкционированной “прослушки” в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.

Напомним, что именно Стрижевскую обвинял украинский юрист Андрей Портнов в саботаже расследования целого ряда резонансных уголовных дел по поручению генпрокурора Юрия Луценко. В связи с этим Портнов добивается в правоохранительных органах привлечения Стрижевской к ответственности за “преступную бездеятельность”.

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