13.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Мнение, Украина, Экономика, Энергетика

В Киеве раздаются скептические голоса насчет азербайджанского газопровода


Транскаспийский газопровод TANAP, в открытии которого принял участие президент Украины Петр Порошенко, не решит энергетических проблем страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил эксперт рынка энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас «Шах Дениз» предоставляет всего семь миллиардов кубов газа. То есть, это то, что нужно, собственно, Турции. Если после 2020-го года будет достроен маршрут к Италии или хотя бы до Греции, то, скорее всего, все, что будет добываться в Азербайджане, будет распределяться между этими странами. И, кстати, тогда газотранспортная система Украины будет не нужна, потому что восемь миллиардов кубометров дефицита, который сейчас есть у Италии, она будет брать из этого южного маршрута. Тут уже украинский маршрут не будет самым коротким, в частности для Италии, которая больше других заинтересована сейчас в сохранении транзита по территории Украины.

А что касается поставок азербайджанского газа на территорию Украины, то, если после 2022-го года будет удовлетворен спрос Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Италии, то тогда излишек, может быть, найдется и для Украины. Но для этого нужно или решить вопрос по транспортировке газа с территории Румынии через Тирасполь, через непризнанную Приднестровскую республику, или построить соответствующий интерконнектор, который бы связал Украину с Румынией непосредственно через Одесскую область, а для этого нужно вложиться», – заявил Рябцев.

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