Украинцы раздосадованы: «Мы коррумпированнее России и Белоруссии и менее свободны экономически»

Новости Украины

В Киеве признали, что в России и Белоруссии дела с экономической свободой обстоят куда лучше, чем на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил координатор гражданской платформы «Успешная страна» Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо не забывать, что наша страна, если откатить на 3 месяца назад, одна из самых коррумпированных стран и самых несвободных стран. Мы на 130-м месте в рейтинге экономической свободы и на 122-м по рейтингу восприятия коррупции, то есть это очень несвободная и очень коррумпированная страна. Поэтому я не знаю, как это влияет сейчас на высказывания, но, наверное, есть такое, что Украину рассматривают, как такую страну – не очень надежного партнера», – сказал Себастьянович.

Он сравнил с Украиной Россию и Белоруссию.

«Менее или более свободное, менее или более коррумпированное – это наше все-таки, субъективное восприятие. Нам очень хочется, чтобы мы были более свободнее, чем Россия, чтоб мы были менее коррумпированы, чем Россия. Но если мы посмотрим на рейтинги, то рейтинги говорят о другом. Россия и Белоруссия далеко впереди по экономической свободе. Как это не «прикро нам чути» [досадно слышать]? даже тот факт, что там десятки тысяч иностранных компаний ведут свой бизнес в России, но не ведут его в Украине», – пожаловался эксперт/