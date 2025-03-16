В Киеве раздосадованы – Путин избежал расставленной Западом ловушки
Предложение 30-дневного прекращения огня должно было стать ловушкой для России, но Владимир Путин легко её избежал.
Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Главной стратегической целью подписания этого совместного заявления является восстановление американской военной помощи и получение политической поддержки, что критически важно и для Зеленского, и для Украины в целом. И перенос фокуса ответственности с перебрасыванием мяча на сторону России.
Ни на Украине, ни в Европе сегодня никто не верит, что Москва согласится на такое перемирие, а любые дополнительные требования Москвы будут трактоваться как на самом деле отказ от перемирия, как попытка Москвы сыграть в игру, что мы на самом деле против перемирия, мы просто тянем время», – сказал Бортник.
«Перебрасывание мяча на сторону России, снятие давления со стороны США на Украину, это такая тактическая игра, которую мы наблюдали еще во время Минских соглашений и в многих других процессах.
Москва этот мяч принимает, но пытается принимать его аккуратно. Путин на встрече с Лукашенко, комментируя совместное украино-американское заявление, Путин дал понять, что Москва будет тоже играть в эту игру. Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что мы поддерживаем идею перемирия, но есть свои условия.
Причём, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов даже, еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?», – сетовал укро-политолог.
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