В Киеве размечтались, как аннулируют кабальные соглашения Яресько при новой власти

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Подписанные Украиной при министре финансов Наталье Яресько соглашения о реструктуризации украинских внешних долгов нужно пересматривать.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил украинский политический эксперт Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кардинально поменяется власть, то нужно будет вообще не только пересмотреть сотрудничество с МВФ, но и те обязательства, которые гражданка США Яресько выдала международным инвесторам от имени Украины. Конечно, там и Верховная Рада голосовала, но всё-таки, насколько это законно, когда гражданин другой страны фактически подписывает кабальные договорённости от имени Украины», – заявил эксперт.

«Нужно вообще пересмотреть, кто что давал, под что, для чего и в чьих интересах. Тогда, возможно, даже можно будет реструктуризировать долг так, что он ещё будет уменьшенный», – мечтает Степанюк.

Однако не все украинские эксперты разделяют подобный оптимизм. Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», политолог Дмитрий Джангиров с сожалением выразил уверенность в том, что 2019 год будет критический, а к 2020-му от кризиса завоют даже олигархи.