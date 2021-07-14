14.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
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В Киеве размышляют, что делать с пустыми транзитными трубопроводами в Словакию

Новости УкраиныДве из четырех труб на границе Украины и Словакии уже не используются из-за снижения...

Две из четырех труб на границе Украины и Словакии уже не используются из-за снижения объемов транзита российского газа через Украину, и «Оператор ГТС Украины» вместе с Министерством энергетики Украины прорабатывают возможности их использования для поставок газа из ЕС.

Об этом на 12-м Международном Украинском Энергетическом Форуме заявил Сергей Макогон, генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как известно, Украина до сих пор отбирает для своих нужд российский газ напрямую из транзитной трубы, оформляя его как «европейский» и переводя деньги Польше или Словакии. С прекращением российского транзита «виртуальному реверсу» придёт конец, и газ придётся заводить на Украину уже «физически» из ЕС.

«Мы активно сотрудничаем с Министерством энергетики Украины относительно увеличения наших мощностей поставки газа со стороны Словакии. Есть четыре большие трубы, которые идут из Украины в Словакию. Сейчас транзит газа через Словакию значительно снизился, и фактически используются две трубы, а две другие трубы фактически не используются сейчас.

Поэтому наше предложение – одну из этих труб сделать в реверсном направлении для того, чтобы Украина имела прямую гарантированную мощность для получения газа из европейского хаба «Баумгартен», – сказал Сергей Макогон.



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