В Киеве разоблачили крымский бизнес украинского аграрного барона

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

По меньшей мере две компании украинского аграрного бизнесмена Олега Бахматюка продолжили работать в Крыму после его потери Украиной, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствует расследование, обнародованное киевским аналитическим ресурсом YouControl.

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Речь идет о “Чернышевское” и “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания”. Первая была зарегистрирована в 2002 году. Вторая – в 1997 году. Обе компании зарегистрированы в Крыму, занимаются выращиванием зерновых и технических культур, не находятся в процессе прекращения и согласно украинскому реестру, по состоянию на 1 октября, входят в группу компаний “Укрлендфарминг”, бенефициаром которого является Олег Бахматюк.

Наряду с этим, в Едином государственном реестре юридических лиц России указано, что с 2018 года основателем крымских компаний “Чернышевское” и “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания” является кипрская компания Менитум Трейдинг Лимитед.

Менитум Трейдинг Лимитед была зарегистрирована 29 мая 2015 года и до ноября 2017 года была основателем еще одной компании из группы “Укрлендфарминг” – “Агротерминал Констракшин”.

В 2018 году Менитум Трейдинг Лимитед заходит основателем двух крымских компаний “Чернышевское” и “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания”.

Итак, российский и украинский реестры имеют существенные различия и демонстрируют разных владельцев крымских компаний “Укрлендфарминг”.

При этом компании не меняют директоров, руководителем компании “Чернышевское” является лицо по имени Виталий Либов, а руководителем “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания” – Ревет Сейтхалилов. Данный факт может свидетельствовать о сохранении влияния на крымские компании со стороны “Укрлендфарминг”.

Также известно, что на 1 августа 2019 года обе компании – “Чернышевское” и “Аграрно-торговая фирма Макон и Компания” имеют налоговый долг перед Украиной в размере 15,4 тыс. грн и 297 тыс. грн соответственно. Об этом свидетельствуют данные YouControl.