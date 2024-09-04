В Киеве разочарованы: У России оказалось гораздо больше ракет, чем на «два-три залпа»

Анатолий Лапин.  
04.09.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У России на складах могут находиться по меньшей мере полторы тысячи ракет разного типа.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, в прошлом функционер неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России на складах могут находиться по меньшей мере полторы тысячи ракет разного типа....

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«По информации Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на май месяц у противника было порядка 800 ракет «Циркон», «Оникс», «Калибр» и Х-69. Причем есть возможность производства данных ракет. Например, «Циркон» – у них порядка 40 ракет в наличии, но есть основное отличие этой ситуации – это то, что Россия может производить порядка 10 ракет в месяц.

Соответственно «Оникс», «Оникс-М» – аналогичная ситуация – до 10 ракет могут производить в месяц, порядка 400 у них есть в запасе. Кроме этого, следует говорить о том, что достаточное количество – порядка 300 ракет – это ракеты «Калибр». Темпы их производства 30-40 ракет в месяц», – заявил Снегирев.

Напомним, еще в декабре 2022 года теперь уже бывший секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявлял, что ракет на вооружении российской армии осталось на 2-3 атаки. Об исчерпании российских ракет говорил и начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.

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