В Киеве разработали для русских план самостерилизации

17.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украине нужно брать пример с прибалтийских стран и проводить политику отделения и изоляции русскоязычных граждан от остального населения.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский музыкант и художник-майданщик Иван Семесюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Путь балтийских стран, которым мы когда-то не пошли, когда фактически русский и литовский мир на одном квадратном метре, но они разведенные.

Я знаю, что в той же Эстонии или в Литве часто молодёжь гуляет в метре друг от друга, но это две разные компании – литовская и русская. И они живут в параллельных мирах. Там конечно есть некоторый дрейф в сторону туземной цивилизации.

Нам давно стоит определиться, кто мы такие, потому что у нас всё очень перемешано, у нас эфемерные идентичности, непонятно, где начинается украинец и где он заканчивается», – сказал Семесюк.

Он призвал вытравливать из украинцев русские смыслы.

«Очень много украинцев – русские в смысле культуры Московии, вне зависимости от этнического происхождения. Нужно это артикулировать, вытравлять с поля зрение все русские смыслы. Я не говорю по-русски, хотя это мой родной язык, я не ориентируюсь и не слежу за русскими новостями, не помню того, что помнят все из советского кино, даты, шуточки и так далее – это была целая работа. Я разработал целый план действий – самостерилизации.

Когда мы на Украине поймём, что у нас живут не только украинцы – все паспортизованы якобы украинцы. На самом деле нет, украинцев на Украине не так много, как кажется.

На Украине несколько идентичностей, и украинская с ними конкурирует, одна из таких идентичностей – южнорусская. Люди, которые живут в Одессе, Ростове-на-Дону и Донбассе мало чем отличаются, все они живут в одном южнорусском контексте. С этим нужно что-то делать», – резюмировал художник.