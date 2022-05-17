В Киеве «разрешили» Путину уйти из Украины в любой момент

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин может завершить войну на Украине в любой момент, обьявив о победе России и отдав приказ войскам покинуть территорию Украины Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает сайт МИД Украины.

«Путину не нужна наша с вами помощь в поиске решений для «сохранения лица». У него они есть. С его пропагандой внутри РФ, он может завершить войну в любой момент. Просто выйдя и заявив, что «славная российская армия результативно уничтожила такое-то и такое-то количество украинских подразделений и объектов, успешно демилитаризировав и денацифицировав Украину (что бы это слово не значило). А значит, «Пора возвращаться домой», может сказать он. Пропагандисты помогут сделать так, чтобы россияне аплодировали своему великому лидеру», – заявил Кулеба.

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В то же время, по словам украинского министра, для того, чтобы Путин решил сдаться, Европа должна значительно усилить давление на него, нужно больше жестких санкций, больше тяжелого вооружения, больше ясности относительно будущего Украины в Европе.

«Победа Украины будет также вашей победой. Она будет победой будущего над силами прошлого. Победа Украины позволит поколениям европейцев наслаждаться преимуществами свободы, мирной жизни и благополучного стабильного развития. Но сейчас мы нуждаемся в решительных действиях от каждого присутствующего в этой комнате, чтобы добыть в борьбе это будущее», – убеждает европейцев министр режима Зеленского.