В Киеве развернулась нешуточная борьба за лавры главного миротворца

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский выступает категорически против официального участия одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в процессе готовящегося сейчас большого обмена пленными между Украиной и РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники киевский телеграм-канал “Легитимный”.

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По информации источника телеграм-канала, основная борьба развернулась за то, кто именно из украинских политиков снимет пропагандистские сливки с процедуры обмена – президент Зеленский или пытающаяся монополизировать посредническую функуцию в переговорах между Киевом и Москвой группа политиков во главе с Медведчуком. В частности, будто бы покровители Медведчука в Москве хотят, чтобы именно он привез на своём самолете украинцев из России, однако пока политику в этом отказано.

“Медведчук всячески убеждает Кремль повышать ставки, чтобы в итоге сорвать обмен. В этот момент каждая сторона будет обвинять другую, а Зеленский получит первую неудачу и подпортит свой рейтинг. Идут “торги”. Возможен заключительный телефонный разговор между Путиным и Зеленским. Путин должен предложить, что-то Зеленскому за участие Медведчука. Обмен может быть непропорциональный”, – утверждает “Легитимный”.

Ранее администрация Зеленского вывела Медведчука из минских переговоров и неоднократно заявляла о своем намерении и готовности напрямую разговаривать с Москвой без посредников.