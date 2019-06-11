В Киеве решается судьба Зеленского: Рейтинг может рухнуть в один момент

11.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня в Киеве началось заседание Конституционного суда, который рассматривает законность первого указа Владимира Зеленского на должности президента – о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Сам Зеленский прибыл на суд с небольшим запозданием, зачитал заявление, где настаивал на законности своего решения, после чего уехал, оставив в зале своих представителей и юристов.

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«Зеленский в Конституционном суде привел сейчас убедительное юридическое обоснование роспуска Верховной Рады: мол, доверие к ней у населения составляет всего 4%. И ушел.

Надо вспомнить этот довод, когда уровень доверия к самому Зеленскому упадет до уровня плинтуса. Не забудьте», – прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

Сейчас в заседании объявлен перерыв, после чего рассмотрение продолжится. Украинские СМИ прогнозируют, что вердикт вряд ли будет вынесен сегодня. Под зданием суда собрались “активисты”, нанятые партиями, которым выгодно ослабление Зеленского.

Известный военкор Александр Коц полагает, что решение суда будет иметь огромное значение для будущего Зеленского, который стремится разогнать старую Верховную Раду, чтобы на пике своей популярности провести в парламент максимальное число лояльных депутатов от партии «Слуга народа».

Если Конституционный суд Украины посчитает незаконным указ Зеленского о роспуске парламента, то партия «Слуга народа» начнёт стремительно терять рейтинг, считает Коц.

Он пояснил, что проигрыш дела по досрочным выборам станет свидетельством несостоятельности нового президента, инициативы которого демонстративно игнорирует военная верхушка на Донбассе.

«Военные в очередной раз «прокатили» Зеленского с разводом сил в Станице Луганской, насколько я помню, это 76-я попытка. Если Конституционный суд точно так же прокатит Зеленского с его указом о досрочных выборах, то он может о сегодняшних рейтингах «Слуги народа» забыть сразу.

Потому что пока он держится на волне своей предвыборной кампании, вот этой якобы миролюбивой демагогии, мы видим кто-то дает 42%, кто-то 48 процентов из определившихся.

К осени, конечно, этих процентов не будет, потому что люди наблюдают за ним.

Он приехал, кстати, в эту Станицу Луганскую, где опять не развели силы, он приехал к военным. Но он зашёл к людям, которые за него голосовали, он зашёл к мирным жителям, у которых разбиты окна, разбиты крыши? Конечно, не зашёл.

То есть, люди видят отношение, а не секрет, что огромная часть его электората как раз находится в Восточной Украине, и рейтинги там будут неминуемо падать», – рассказал военкор.