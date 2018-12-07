В Киеве решают, инсценировать химическую атаку или травить Донбасс по-настоящему

07.12.2018, Донецк, Александр Гусар

По данным разведки ДНР, между военно-политическим руководством Украины и её заокеанскими кураторами разгорелся спор по поводу проведения провокации с использованием химического оружия в Донбассе.

Такую информацию озвучил в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что разведка ДНР получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса.

«В ноябре текущего года в ряде городов Донецкой области силами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций были проведены тренировки по ликвидации последствий, повлекших утечку химических веществ. Под этой ширмой скрывалась подготовка экстренных служб городов Мариуполь и Дзержинск к проведению спланированной химической провокации в одном из перечисленных городов», – сообщил Басурин.

По его словам, основной спор разгорелся по поводу вопроса о том, инсценировать химическую атаку, или провести её по-настоящему.

«Важно отметить, что в ходе планирования деталей провокации, между британскими кураторами и главарями украинских боевиков возникли глубокие противоречия. В частности, по данным разведки ДНР, командование «ООС» настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в Сирии. А кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения, обосновывая это тем, что последние постановки в Сирии не имели желаемого эффекта, так как были разоблачены», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Басурин также отметил, что разрешить противоречия должен лично украинский президент Петр Порошенко, который сам примет окончательное решение по одному из вариантов сценария применения химических отравляющих веществ.