В Киеве решают, как рассаживать депутатов в новой Раде
Одним из наиболее дискуссионных вопросов в работе подготовительной депутатской группы является обсуждение рассадки народных депутатов, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил председатель партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба партии.
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Разумков уточнил, что речь идет не только о 29 августа, а и о рассадки народных депутатов на будущее.
“Это будет не только торжественное и первое пленарное заседание. Это, я надеюсь, на следующие 5 лет деятельности народных депутатов в стенах этого здания… Насколько мне известно это — один из главных вопросов, который возникает перед подготовительной депутатской группой, и одно из наиболее дискуссионных. Я уверен, что этот вопрос мы решим и будем работать в зале ВР Украины”, — сказал он.
На вопрос о планах партии с рассадки лидер “Слуги народа” ответил уклончиво.
“Я, к сожалению, не имел возможности присутствовать на заседании второй подгруппы… Я думаю, сначала надо пообщаться с народными депутатами, максимально учесть интересы всех, а потом уже принимать решение”, — добавил он.
Спасибо!
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