В Киеве решили, что Байден и Путин вместе нагнетают истерию с «вторжением»

Новости Украины

США совместно с РФ намеренно создают кризисную ситуацию с информационным нагнетанием обстановки на границе с Украиной, чтобы провести «ротацию» украинского олигархата и заменить одних толстосумов на других.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос у меня с 2014 года, а в случае такого «кипиша» – куда будут уходить деньги украинских богачей? Кто заинтересован? Может быть, надо здесь искать подоплёку всего то, что происходит? Одно дело, проблемы внутренние, но другое, – когда всё это распространяется на более широкую географию. В частности, это может затрагивать Восточную Европу, в том числе. Потому что, если мы вспомним требования, которые выдвигал Владимир Путин коллективному Западу о гарантиях безопасности, то в принципе они касались не только территории Украины о не вхождении в НАТО. Но и, в том числе, и стран Восточной Европы, потому что по состоянию на 97-й год желательно было, чтобы натовская структура была свёрнута», – напомнил Калиниченко.

«Поэтому, у меня вопрос. А может и есть в этой мысли моей какое-то здравое зерно? Потому что, когда люди не хотят идти на какие-то компромиссы или выгодные предложения, которые им изо дня в день предлагают, для того, чтобы они свои активы оставили, либо оставили эту территорию, то в итоге приходится создавать такую конфронтацию, ситуацию конфронтационную для того, чтобы эти средства начинали перетекать в другие места. Здесь, на мой взгляд, довольно-таки велика заинтересованность США, и они в этом случае может быть, каким-то образом взаимодействуют с Россией. Очень похоже, что создают такую ситуацию для того, чтобы эту территорию освободили те, кто на ней долгое время зарабатывал и имел влияние», – размышлял аналитик. «Естественно, кто-то придёт на их место, однозначно. Но теперь, другая сторона медали: когда создаётся такая конфронтация, однозначно, это сопряжено с большими рисками. Эти риски мы можем теперь наблюдать – мы видим на линии разграничения, на границе с РФ стягивание войск – с одной стороны, с другой стороны, – напичкивание оружием Украины, созданием этих национальных территориальных дружин, территориальной обороны. Это всё может в любой момент при неблагоприятных обстоятельствах и вспыхнуть. Оно вспыхнуть может на границе, на линии разграничения, а может вспыхнуть и внутри страны. Поэтому, когда играют с огнём сильные мира сего, решая свои экономические и геополитические проблемы, то в итоге страдает обыватель»,- подытожил Калиниченко.