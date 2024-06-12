В Киеве решили, что Россию победит ласточка, сгенерированная нейросетью

Сергей Рыжов.  
12.06.2024 13:50
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Беспилотники, Война, Дзен, Украина


В Киеве презентовали новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка, созданная нейросетью. По замыслу командования, «ласточка является одним из самых почитаемых символов в украинской культуре, который означает весть о победе».

Первый заместитель министра обороны Украины  Иван Гаврилюк отметил, что БПЛА помогут защитить жизни украинских военных и поражать россиян на всю глубину от боевых порядков на линии соприкосновения – аж до Урала.

В Киеве презентовали новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала...

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«У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Эту победу мы можем достичь благодаря вашему уму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и на море – роботов и беспилотные системы», – заявил Гаврилюк, напутствуя новый род войск.

В то же время командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский похвастал, что Украина изучает опыт современной войны и сразу внедряет изменения.

«Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом, мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов» – уверяет Сухаревский.

Отдельный род войск в ВСУ – Силы беспилотных систем – были созданы постановлением украинского кабмина в начале мая этого года. Тогда правительство поддержало указ Зеленского, а Минобороны совместно с Генштабом ВСУ разработали всю нормативную базу для них. Уже 10 мая, полковник Вадим Сухаревский был назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Нужно сказать, что, несмотря на всю смешную браваду в процитированных выще заявлениях, все что связано с БПЛА – это, пожалуй, то немногое у Украины, что ей в рамках нынешней войны действительно удается. А следовательно, к деятельности нового рода войск должно быть приковано пристальное внимание с российской стороны.

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