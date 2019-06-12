В Киеве решили, что шароварные принты с Шевченко эффективнее билбордов с героями ВОВ

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В республиках Донбасса используются устаревшие образы Великой Отечественной войны, тогда как в «сучасной» Украине молодёжи прививаются лёгкие и непринуждённые визуализации на патриотическую тему.

Об этом в ходе лекции на тему «Визуальная пропаганда Донбасса: советские аппликации на современность» заявил украинский пропагандист, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела «истории Украины периода Второй мировой войны» Александр Маевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Билборд является одной из форм визуализации и форм влияния на сознание и подсознание, потому что ты постоянно видишь изображение, оно невольно возникает и фиксируется, потому это, действительно, действенно. Единственное что использование советских архетипов может сработать только на людях, которые могут их легко декодировать, то есть, на тех, кто был воспитан в советской системе координат, которым очень легко понять этот образ Родины-матери, защитников Отечества. Для человека, рождённого в конце 80-х – 90-х, это сделать очень сложно, потому что эти образы абсолютно несовременные, абсолютно непонятные и абсолютно устаревшие», – уверен пропагандист.

По его глубокому убеждению, современные поп-инсталляции куда действеннее и доступнее для молодёжи, чем образы, героизирующие подвиги защитников Отечества.

«То есть, если мы видим образ Тараса Григорьевича Шевченко в исполнении Андрея Ярмоленко, то это уже становится современной поп-культурой. Куча принтов – это круто, здорово, креативно созданный образ, современный, молодёжь начинает относиться абсолютно по-другому к Кобзарю. Она понимает, декодирует его намного легче – то есть, это уже не какая-то трагедия и грусть, а это такой крутой образ, очень интересный и понятный. А если мы используем эти абсолютно нечитабельные, серые образы, которые были созданы при спецзаказе, во-первых, во-вторых – при определённых условиях, универсальный образ защитника Отечества в советское время абсолютно противоположная вещь современному «захистныку», – рассуждает Маевский.