19.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве решили, что воду в Крым хотят пустить через Белоруссию


Президент РФ Владимир Путин планирует использовать белорусский майдан, чтобы ввести войска в Белоруссию и с юга шантажировать Украину угрозой вторжения в случае отказа Киева возобновить водоснабжение Крыма.

Такую версию эфире своего видеоблога озвучил обслуживающий экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин кровно заинтересован в том, чтобы завести войска на Юг Белоруссии и соответственно давить на северную границу, она у нас огромная и абсолютно неприкрытая. Наши ключевые ВС находятся на Донбассе и частично на юге, поэтому перекрыть полностью север будет невозможно, а русские смогут разместить свой контингент достаточно быстро. Полномасштабное вторжение – сценарий рискованный, вероятность его достаточно низкая», – заявил политтехнолог.

«Кроме юга, где у них сейчас решается вопрос по водоснабжению, очень сложно рассматривать какие-то ещё регионы, с которых идёт серьёзная опасность. Поэтому юг и то, что в Крыму засуха самая крупная за последние 150 лет – это на сегодня самая опасная ситуация, и они будут всячески давить.

Кроме того, правительство Аксёнова дало команду начать восстанавливать ложе Северо-Крымского канала, то есть заранее они ожидают, что им удастся договорится с Зеленским и Ермаком, это самая большая опасность. Поэтому, я думаю, обойдётся без военного вторжения, просто будут пытаться путём военно-политического и экономического шантажа заставить пустить воду в Крым», – сказал Березовец.


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