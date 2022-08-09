В Киеве решили конфисковать «дворец Путина»

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Новости Украины

Крупный киевский торговый центр Ocean Plaza передан в управление Агентства по поиску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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АРМА получило права на управление рядом активов, в числе собственников которых нашли граждан Российской Федерации. Общая стоимость «портфеля» – порядка 350 миллионов гривен.

«Речь идет, в том числе, об одном из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице. Среди его конечных бенефициарных владельцев – граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора. Досудебным расследованием установлено, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан РФ. Последние в дальнейшем использовали их в том числе для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны – агрессора», – говорится в сообщении.

Киевский политолог Владимир Бондаренко в своем блоге пишет, что конечными собственниками арестованного ТРЦ был российский братья-бизнесмен Аркадий Ротенберг, которого называют близкими к президенту России Владимиру Путину.

Бондаренко также отмечает, что в качестве младшего партнера Ротенберга на Украине действует местный олигарх Василий Хмельницкий.

«Наряду с Ковальчуком, Ротенберг – второй по влиятельности человек в РФ. Друг детства и кошелёк Путина. Ротенберг построил «СП-2», «Силу Сибири» и Крымский мост. Под всеми санкциями. Везде. В Украине никакие лазейки не нужны и Ротенберг по-прежнему владеет самым дорогим ТРЦ Киева и всей страны – Ocean Plaza ($300 млн). Достаточно всего лишь иметь в младших партнерах местного олигарха Василия Хмельницкого, который всё зарешает. Ротенберг для маскировки переписал «Ocean Plaza» сначала на лондонского адвоката Джайпракаша Валлабха и сына Игоря, потом – на дочь Лилию. В 2019 году дочка Ротенберга продала долю Василию Хмельницкому. Сегодня я всмотрелся, и как оказалось, Ротенберг так и остался в «Ocean Plaza», а Хмельницкий выполняет функцию то ли его номинальника, то ли младшего партнера».

А киевский журналист Андрей Лучков на своей странице в соцсети и вовсе перечисляет ряд фамилий, которые связаны с деятельностью ТРЦ в Киеве, и приходит к выводу, что его конечным владельцем и вовсе является президент России.

«Нити не только к Ротенбергу. В частности, на фотографии сделанной во время «инспекции» Ротенбергом объекта, за Ротенбергом на фото идет Пономаренко Александр Анатольевич. Интересно, что и Ротенберг, и Пономаренко, и его друг юности Скоробогатько (оба, пишут, выходцы из крымской ОПГ «Сейлем», как и Аксёнов), как сообщалось, были лишь ширмой для «дворца Путина» в Геленджике. Почитайте расследования по теме, например, того же Навального… Оформляли на Пономаренко, якобы приобрел для прессы за $350млн, на деле за $350тыс. После расследования Пономаренко заявил, что якобы не имеет отношения, а назваться владельцем взял на себя публично Ротенберг, но суть всем понятна. Они были ширмой для Путина… В общем я к чему. Не удивлюсь, если владельцем «Ocean Plaza» является Владимир Путин.