В Киеве решили контратаковать Россию «мовным» вопросом

13.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве решили, что Украине необходимо отходить от принципов оправданий и переходить к прямой атаке, поддерживая любые «шатания» народов и национальностей Российской Федерации.

К такому мнению пришли украинские эксперты в ходе конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне кажется в тех обстоятельствах, когда Россия начинает использовать языковой фактор против Украины, есть потребность иногда включать элементарный принцип зеркала. Я удивлялся, почему наши и дипломаты, и политики сегодня не используют этот метод простого очень сравнения», – отметил политический аналитик, экс-нардеп Тарас Черновол.

«Давайте проанализируем украинский новый языковой закон, страны, которая является унитарной, без национальных автономий в своём составе, но предусматривает в языковом законодательстве и даже в Конституции очень много специальных тезисов, которыми предусмотрены права и свободы для национальных этнических групп. И возьмём Конституцию РФ, федеративного государства с субъектами федерации, созданными по национальному признаку, и посмотрим на российский языковой закон.

Давайте мы с вами, паны россияне, сравнив их, выйдем на какое-то понимание: понятно, что у унитарного государства должно быть немного меньше пунктов, предусматривающих расширение дополнительных прав для языков национальных меньшинств, у федеративного государства их должно быть больше. Но давайте сравним: российское языковое законодательство такие права очень жёстко ущемляет. Потому в данном случае в дискуссии с Россией надо отходить от принципов оправданий и переходить на принцип прямой атаки», – предложил Черновол.

С ним согласился представитель глава общества «Идель – Урал» Александр Болькин.

«Стратегия, которую мы выбрали или которую нас вынудили выбрать – постоянная оборона, постоянное реагирование на нападки ни к чему не приводит, мы должны понять, что мы должны действовать наступательно. Большинство украинцев не понимают, что идёт война, и её горячая фаза просто ожидает своего времени, что идёт подготовка этой горячей фазы идёт наработка увеличения сторонников идеи, что Русский мир – это не так уж плохо, какая разница, на каком языке говорить, и на сегодня мы видим, что фактически начинается атака по всем фронтам.

В то же время, что касается языковой проблемы в РФ, там она ещё хуже. Я по национальности эрзя. Если взять народ эрзя, то, как и другие народы, он постепенно исчезает. Есть имперская политика на уничтожение всех народов РФ», – утверждает Болькин.

«В высоких кабинетах нашей власти есть или непонимание этого, или, что ещё хуже, понимание и полная бездеятельность того, что мы могли бы делать на сегодня. Во-первых, должен быть создан, пусть общественный, но институт, который изучает проблему национальностей и народов РФ.

Изучают для того, чтобы иметь какое-то понимание и принимались какие-то меры, предлагать обществу и власти, что делать. Кроме того, мы должны поддерживать все эти национальные движения. Пусть они слабы, пусть они по разным направлениям – языковой, экологический, мы должны их поддерживать. Мы должны прекратить выдачу ФСБ людей, которые поддерживают Украину – это вообще даже не знаю, как назвать. И для этого не надо много денег», – призвал Болькин.